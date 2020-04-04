Россия призвала Генерального секретаря ООН удвоить свои усилия по отмене санкций США против Ирана

«Российская Федерация настойчиво призывает крепить международную солидарность перед лицом пандемии COVID-19. Подчёркиваем уникальную роль ООН на этом направлении. Приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по данной теме, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария. Поддержали её принятие консенсусом», - говорится в заявлении.

«Консенсусному принятию этого документа абсолютно гуманистического содержания воспрепятствовали США, Великобритания и ЕС, у которых «пошли на поводу» Украина и Грузия. Сожалеем, что даже на фоне глобальной эпидемической угрозы они не сочли возможным отказаться от политизированных подходов. Особенно возмутительным выглядит нежелание ряда международных игроков распрощаться со своей санкционной политикой, ставящей простых людей в наиболее уязвимых государствах на грань выживания. Полагаем, что Генеральному секретарю ООН в этих чрезвычайных обстоятельствах следует настойчиво возвышать голос в пользу отмены дискриминационных мер», - добавил МИД.