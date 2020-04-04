В Иране было произведено более 863 тысяч автомобилей за прошедший год

В течение этого периода IRANKHODRO произвел 393 812 автомобилей, согласно системе.
В прошлом году SAIPA выпустила 363 379 автомобилей. PARSKHODRO также выпустил 106 072 автомобиля.
Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Статистические данные показывают, что 863 263 автомобиля были произведены в Иране компаниями IRANKHODRO, SAIPA и PARSKHODRO за прошедший год.
В течение этого периода IRANKHODRO произвел 393 812 автомобилей, согласно системе.
В прошлом году SAIPA выпустила 363 379 автомобилей. PARSKHODRO также выпустил 106 072 автомобиля.
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