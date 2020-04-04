В Иране было произведено более 863 тысяч автомобилей за прошедший год

Тегеран, 4 апреля, ИРНА - В письме верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю посол Ирана в Брюсселе Голамхосейн Дехгани сказал, что хотя каждая страна сталкивалась с этой ситуацией индивидуально, но преодолеть кризис, вызванный вспышкой вируса, невозможно, кроме как с помощью коллективных действий.