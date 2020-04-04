МИД Ирана : американские дипломаты уже давно поддерживают террористов

"Неоспоримым фактом является то, что американские дипломаты уже давно участвуют в переворотах, вооружении террористов, разжигании межрелигиозного насилия, поддержке наркокартелей, принуждении против правительств и компаний, слежке даже за союзниками США, общении с диктаторами и террористами", - отметил он.

В своем последнем твите министр иностранных дел США, известный как министр ненависти, также обвинил иранских дипломатов в причастности к террористической атаке в Турции.