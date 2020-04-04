4 апр. 2020 г., 17:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83738426
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МИД Ирана : американские дипломаты уже давно поддерживают террористов

МИД Ирана : американские дипломаты уже давно поддерживают террористов

Тегеран, 4 апреля, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави отреагировал на твит госсекретаря США Майка Помпео в субботу, заявив, что американские дипломаты уже давно участвуют в оснащении и поддержке террористов.

"Неоспоримым фактом является то, что американские дипломаты уже давно участвуют в переворотах, вооружении террористов, разжигании межрелигиозного насилия, поддержке наркокартелей, принуждении против правительств и компаний, слежке даже за союзниками США, общении с диктаторами и террористами", - отметил он.
В своем последнем твите министр иностранных дел США, известный как министр ненависти, также обвинил иранских дипломатов в причастности к террористической атаке в Турции.

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