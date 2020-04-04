4 апр. 2020 г., 16:59
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News Code: 83738365
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Иран и ПРООН взаимодействуют в области возрождения озера Хамун

Иран и ПРООН взаимодействуют в области возрождения озера Хамун

Тегеран, 4 апреля, ИРНА. Иранская организация по охране окружающей среды и Программа развития ООН (ПРООН) подписали документ по управлению природными ресурсами для восстановления экосистемы озера Хамун на юго-востоке Ирана. Об этом сообщил директор национального проекта по охране озер Ирана Али Арвахи.

Он в интервью ИРНА в субботу сказал, что проект направлен на управление природными ресурсами для восстановления экосистем водно-болотных угодий и поддержки альтернативных источников дохода для местных сообществ в озере Хамун.
«Цель проекта – сосредоточить внимание на защите водно-болотных угодий Хамун и повышении качества жизни местного населения», добавил он.
По словам Арвахи, проект будет реализован в течение 5 лет и получит финансовую поддержку от Европейского Союза.
Озеро Хамун, расположенное на юго-востоке Ирана, делится между Ираном и Афганистаном. Это третье по величине озеро Ирана и седьмое по величине международное водно-болотное угодье в мире.

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