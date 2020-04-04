Иран и ПРООН взаимодействуют в области возрождения озера Хамун

Он в интервью ИРНА в субботу сказал, что проект направлен на управление природными ресурсами для восстановления экосистем водно-болотных угодий и поддержки альтернативных источников дохода для местных сообществ в озере Хамун.

«Цель проекта – сосредоточить внимание на защите водно-болотных угодий Хамун и повышении качества жизни местного населения», добавил он.

По словам Арвахи, проект будет реализован в течение 5 лет и получит финансовую поддержку от Европейского Союза.

Озеро Хамун, расположенное на юго-востоке Ирана, делится между Ираном и Афганистаном. Это третье по величине озеро Ирана и седьмое по величине международное водно-болотное угодье в мире.