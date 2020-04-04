Товарооборот между Ираном и Евразией за 5 месяцев составил 1,4 млрд долларов

«За последние 5 месяцев объем внешней торговли между Ираном и Евразией достиг 1 млрд. 489 млн. 232 тыс. 265 долларов, из которых 67% приходилось на долю импорта, а 33% - на долю экспорта Ирана», - сказал он.

«Крупнейшим экспортным направлением Ирана в Евразию стали Россия объемом более 481 668 тонн и стоимостью 248 555 102 долларов США, что составляет более 50% от общей стоимости экспорта Ирана в Евразию. После России, на Армению приходится более 24,6 процента экспорта, а Казахстан с 16 процентами заняла третье место», - отметил он.

Латифи также сообщил о первом источнике импорта из Евразии. «Самым крупным импортным направлением товаров стала Российская Федерация», - указал он.

По его словам, после России Казахстан находится на следующем месте с 24,9%, а Беларусь с 2,3%.