4 апр. 2020 г., 16:28
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News Code: 83738330
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Мэр Тегерана отметил разрушительную роль санкций США в борьбе Ирана с коронавирусом

Мэр Тегерана отметил разрушительную роль санкций США в борьбе Ирана с коронавирусом

Лондон, 4 апреля, ИРНА - Мэр Тегерана Пируз Ханачи подверг резкой критике санкции США в связи со вспышкой коронавируса и войной стран с вирусом, заявив, что санкции США мешают борьбу Ирана против коронавируса.

«Как мэр Тегерана, я каждый день вижу, как гибнут люди из-за нехватки медикаментов и лекарств», - написал Пируз Ханачи в заметке для газеты «Гардиан» в субботу. Он подчеркнул, что сейчас не время странам принимать ответные меры друг против друга.

«Санкции США не только запрещают частным лицам и компаниям США вести легальный бизнес с Ираном, но и не позволяют всем другим странам и компаниям вести законный бизнес со страной из-за их транснационального характера, даже продажи фармацевтических и медицинских товаров», - отметил он.

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