Мэр Тегерана отметил разрушительную роль санкций США в борьбе Ирана с коронавирусом

«Как мэр Тегерана, я каждый день вижу, как гибнут люди из-за нехватки медикаментов и лекарств», - написал Пируз Ханачи в заметке для газеты «Гардиан» в субботу. Он подчеркнул, что сейчас не время странам принимать ответные меры друг против друга.

«Санкции США не только запрещают частным лицам и компаниям США вести легальный бизнес с Ираном, но и не позволяют всем другим странам и компаниям вести законный бизнес со страной из-за их транснационального характера, даже продажи фармацевтических и медицинских товаров», - отметил он.