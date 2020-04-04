В Иране представлена тест-система для определения пневмонии COVID-19

Москва, 4 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали в ответ на вето предложенной Россией резолюции США и некоторых их союзников об отмене санкций в отношении стран, страдающих коронавирусом, сказал, что снижение возможностей стран под односторонними санкциями приведет к глобальной катастрофе.