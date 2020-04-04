В Иране представлена тест-система для определения пневмонии COVID-19

Тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19, разработанная впервые исследователями технологического университета имени Шарифа, анализирует КТ грудной клетки через алгоритм искусственного интеллекта. Достоверность результатов тестов составляет 97%.
Глава исследовательского центра информационных технологий университета имени Шарифа Хамидреза Рабии в субботу отметил, что подобная система на данный момент существует в Китае и США.
Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Первая тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19 в присутствии вице-президента Ирана по научным вопросам Сурены Саттари сегодня представлена в Тегеране.
Тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19, разработанная впервые исследователями технологического университета имени Шарифа, анализирует КТ грудной клетки через алгоритм искусственного интеллекта. Достоверность результатов тестов составляет 97%.
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