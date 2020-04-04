Чиновник: Ирану не нужно импортировать оборудование для борьбы с коронавирусом

«В настоящее время две основанные на знаниях компании, которые смогли получить необходимые разрешения в области диагностического теста коронавируса, производят 250 000 комплектов к половине апреля. Эти компании имеют возможность производить 100 000 тестов в неделю», - отметил он.

«Другие компании также находятся в процессе получения необходимых сертификат для производства диагностических тестов коронавируса, поэтому мы можем сделать вывод, что нам больше не нужно импортировать диагностические тесты», - добавил он.

«Заметно, что две компании начинали производство аппарата искусственной вентиляции лёгких (аппарат ИВЛ) и смогли производить их и удовлетворить потребности больниц», - пояснил он.