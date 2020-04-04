4 апр. 2020 г., 11:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83737806
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В иранском парламенте заявили, что санкции мешают стране противостоять коронавирусу

В иранском парламенте заявили, что санкции мешают стране противостоять коронавирусу

Тегеран, 4 апреля, ИРНА – «Экономический терроризм и незаконные санкции препятствуют нашим усилиям», - написала в Twitter глава Исполнительного совета иранского парламента в Межпарламентском союзе (МПС) Фатеме Хосейни в ответ на сочувствие президента профсоюза спикеру иранского парламента.

В субботу Фатеме Хоссейни в Твиттере, поблагодарив председателя межпарламентского союза Габриэлу Куэвасу Баррона за выражение симпатии к иранскому парламенту, подчеркнул необходимость отмены санкций США против иранского народа.

«Поблагодарю вас за вашу поддержку, соболезнования и за то, что вы поддерживаете нас в трудные времена. Мои коллеги и я серьезно следим за последствиями коронавируса», - написала она.

«Экономический терроризм и незаконные санкции затруднили наши усилия», - добавила она.

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