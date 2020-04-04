4 апр. 2020 г., 11:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83737761
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Посол Ирана в России: действия США приведут к гуманитарной катастрофе

Посол Ирана в России: действия США приведут к гуманитарной катастрофе

Москва, 4 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали в ответ на вето предложенной Россией резолюции США и некоторых их союзников об отмене санкций в отношении стран, страдающих коронавирусом, сказал, что снижение возможностей стран под односторонними санкциями приведет к глобальной катастрофе.

«Сегодня международное сообщество стоит на одной стороне, а Соединенные Штаты - на другой», - заявил он в Twitter.

По его словам, «в то время как власти некоторых стран и Генеральный секретарь ООН призвали отменить санкции против стран, участвующих в борьбе с коронавирусом, сопротивление официальных лиц США этим гуманитарным запросам кажется неестественным и может отражать тот факт, что национальные интересы США противоречат интересам народов мира, а внешняя политика США даже высмеивает роль Организации Объединенных Наций в решении глобальных проблем».

«Предложение России в Генеральной Ассамблее ООН было отклонено США, Великобританией, Европейским Союзом, Грузией и Украиной. В заявлении содержался призыв к отмене санкций в отношении всех стран, участвующих в борьбе с коронавирусом. Политизация гуманитарных действий некоторых стран встречается, в то время как коронавирус находится в состоянии глобальной эпидемии», - добавил он.

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