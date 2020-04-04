Посол Ирана в России: действия США приведут к гуманитарной катастрофе

«Сегодня международное сообщество стоит на одной стороне, а Соединенные Штаты - на другой», - заявил он в Twitter.

По его словам, «в то время как власти некоторых стран и Генеральный секретарь ООН призвали отменить санкции против стран, участвующих в борьбе с коронавирусом, сопротивление официальных лиц США этим гуманитарным запросам кажется неестественным и может отражать тот факт, что национальные интересы США противоречат интересам народов мира, а внешняя политика США даже высмеивает роль Организации Объединенных Наций в решении глобальных проблем».

«Предложение России в Генеральной Ассамблее ООН было отклонено США, Великобританией, Европейским Союзом, Грузией и Украиной. В заявлении содержался призыв к отмене санкций в отношении всех стран, участвующих в борьбе с коронавирусом. Политизация гуманитарных действий некоторых стран встречается, в то время как коронавирус находится в состоянии глобальной эпидемии», - добавил он.