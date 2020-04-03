Влияние коронавируса на международных процессов



В декабре 2019 года в Китае зафиксированы первые случаи заряжения новым типом коронавирусной инфекции. Сегодня через три месяца случаи коронавируса были зафиксированы уже в большинстве стран планеты. COVID-19 не только стал вызовом для мировой системы здравоохранения и экономики, но и продемонстрировал все болевые точки межгосударственных отношений.

Число жертв и заболевших коронавирусом COVID-19 растет с каждым днем буквально в геометрической прогрессии, государства принимают более жестокие ограничительные меры для своих граждан, растет число городов, которых закрывают на карантин, в мире обрушатся финансовые рынки, компании, офисы и фабрики закрываются, а мировая транспортная система почти приостановила работу.

В последние десятилетия международная система столкнулась с различными кризисами и проблемами, но ни одна из них не смогла привлечь столько стран, как Китай, Соединенные Штаты, Иран, Италия и Испания из Азии до Африки, из Европы до Америки.

Хотя эпоха холодной войны привела к созданию биполярного порядка на арене безопасности, а событие 11 сентября вызвали изменения в международных тенденциях и новые кризисы в области безопасности, распространение ИГИЛ расширило и углубило проблемы безопасности от Ближнего Востока до Европы. Мир пережил финансовый кризис в первом десятилетии XXI века, но ни один из этих кризисов так сильно не повлиял на международный порядок. Но сегодня вспышка коронавируса глубоко поставил под вопрос международные структуры в сферах здравоохранения, безопасности, экономики и социальной сферы. Этот вирус более чем когда-либо раскрыла слабость международной системы против универсального явления.

Агентство ИРНА в беседе с 10 ведущими экспертами в области политологии и международных отношений узнало о влиянии коронавируса на международные тенденции.

1. Старший аналитик по внешней политике Маджид Тафреши

Когда мы говорим о воздействии коронавируса на международные тенденции, мы должны признать, что эта проблема имеет как непосредственные, среднесрочные и долгосрочные последствия, так и национальные, региональные и международные аспекты.

Непосредственной проблемой пандемии, конечно же, является внимание к здоровью людей, общественному здравоохранению и защите жизни граждан, но по мере того, как мы переживаем непосредственные последствия и приближаемся к следующему этапу, вспышка коронавируса может иметь экономические, социальные, политические и даже культурные последствия, которые не могут быть приоритетными прямо сейчас, но возникают после того, как бедствие закончено.

Поэтому я считаю, что COVID-19 вносит еще более глубокие изменения в США и даже новый международный порядок, чем событие 11 сентября. С одной стороны, мир, и особенно великие державы, в значительной степени пересмотрят инвестиции в военные и ядерные программы, а также Серьезно сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры здравоохранения и состояния хрупкой экономики.

2. Профессор Международного факультета Тегеранского университета, доцент по международным отношениям, член Научного Совета Ирана и Евразийского исследовательского Центра (IRAS) Джахангир Карами

Чтобы изучить влияние коронавируса на международные тенденции, нам все еще нужно дождаться распространения и результатов реакции правительств на вирус. Степень распространения заболевания и степень его смертности в разных странах могут быть мерой его влияния на будущие международные тенденции.

К настоящему времени, примерно через четыре месяца после вспышки заболевания, в основном можно указать на следующие:

1. Уделять больше внимания трансграничным угрозам безопасности гражданского населения и их разрушительным последствиям для безопасности и здоровья наций, что, естественно, увеличивает потребность в международном сотрудничестве и внимание к тенденциям национальной и международной безопасности.

2. Укрепить концепцию государственного и национального суверенитета и международных границ для защиты людей и обратить внимание на важность и необходимость правительств для защиты их здоровья и безопасности.

3. 3. Учитывая усиление роли правительств, важность национализма и относительное ослабление тенденций глобализации, масштабы международного сотрудничества, естественно, могут быть сокращены по сравнению с конкурирующими аспектами, и это может усугубиться в зависимости от условий ближайших месяцев.

4. Структура и нормы международной системы в политическом, экономическом аспектах и аспектах безопасности потерпят большие изменения, включая способность стать более самостоятельными в свете конкурентоспособности стран, глобальных экономических и коммерческих тенденций производства и распределения, и это будет иметь более долгосрочные пос