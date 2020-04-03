Число жертв коронавируса в Иране превысило 3200 человек

"За последние сутки выявлены 2715 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 53183 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 134 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 3294 человек.
"4035 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 17935 случаев выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
Тегеран, 28 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 53183, летальных исходов — на 3294, зафиксированы 17935 случаев выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
"За последние сутки выявлены 2715 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 53183 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
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