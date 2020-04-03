Состоялась веб-конференция рабочей группы МСЖД по борьбе с коронавирусом

В заседании рабочей группы Международного союза железных дорог приняли участие представители Ирана, Франци, Японии, Китая, Южной Кореи, России, Британии, Канады, США и общество железных дорог Европы.
Участники обсудили пути борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и обменялись данными практического опыта участников для достижения лучшего понимания путей передачи COVID-19 и совершенствования мер по ликвидации дальнейшего распространения инфекции.
Генеральный директор Международного союза железных дорог Франсуа Давенн подтвердил необходимость сотрудничества стран-членов UIC в борьбе с коронавирусом, отметив, выразил благодарность члены союза за участие в борьбе с COVID-19.
В частности он поблагодарил иранской стороне за активное участие в борьбе с дальнейшим распространением коронавируса.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
По последним данным на 2 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 50468 человек, 3160 из которых погибли. Зафиксированы 16711 случаев выздоровления среди заразившихся.
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