Байден призвал ослабить санкции против Ирана

В своем заявлении, опубликованном в четверг он заявил, что США должны стать первым, кто оказывает помощь пострадавшим от глобального кризиса.

"В разгар этой смертоносной эпидемии, которая не знает границ, Соединенные Штаты должны предпринять необходимые шаги, чтобы помочь таким странам, как Иран, которые сильно пострадали от вируса", указал он.

Он отметил, что Иран борется с распространением коронавирусной вспышки. "В глобальном кризисе в области здравоохранения нецелесообразно обвинять Иран в неспособности борьбы с коронавирусом, блокируя доступ страны к необходимой медицинской помощи. Независимо от того, насколько глубоки наши разногласия с иранским правительством, мы должны поддержать иранский народ", сказал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

По последним данным на 2 апреля, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 50468 человек, 3160 из которых погибли. Зафиксированы 16711 случаев выздоровления среди заразившихся.