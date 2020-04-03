Башню Азади подсветили синим в знак поддержки людей с аутизмом

Целью данной акции, которая проходит ежегодно является привлечение общественного внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети.

В этот день здания, скульптуры и даже природные объекты во многих странах мира освещаются подсветкой синего цвета, который традиционно символизирует аутизм.

Расстройства аутистического спектра (РАС), или аутизм — это специфическое состояние человека, это состояние мозга, другое построение мозга. Это определенные особенности человека, которые ограничивают его в жизнедеятельности, самообслуживании или коммуникации. Аутизм встречается почти у 1% жителей мира.