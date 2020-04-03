Россия поприветствовала поставку в Иран медикаментов в рамках Instex

"Разумеется, прогресс установления этого механизма способствующего сохранению нормального делового взаимодействия и законного торгово-экономического сотрудничества с Ираном в условиях санкционного гнета со стороны США, можно только приветствовать", сказала она.
Захарова подчеркнула, что после достижения этого результата необходимо усовершенствовать разработанные схемы, а также повысить качество и динамику.
Напомним, что 31 марта партия медицинских товаров направлена в Иран в рамках первой сделки с использованием механизма Instex. Отмечалось, что после этого механизм продолжит работать с иранской организацией STFI над дальнейшими трансакциями для развития механизма расчетов. В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о начале работы механизма расчетов с Ираном Instex.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
Your Comment