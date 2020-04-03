3 апр. 2020 г., 09:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83736836
0 Persons

Россия поприветствовала поставку в Иран медикаментов в рамках Instex

Россия поприветствовала поставку в Иран медикаментов в рамках Instex

Москва, 3 апреля. ИРНА — Россия приветствует начало поставок медикаментов в Иран в рамках механизма по финансовым расчетам Instex. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Разумеется, прогресс установления этого механизма способствующего сохранению нормального делового взаимодействия и законного торгово-экономического сотрудничества с Ираном в условиях санкционного гнета со стороны США, можно только приветствовать", сказала она.

Захарова подчеркнула, что после достижения этого результата необходимо усовершенствовать разработанные схемы, а также повысить качество и динамику.

Напомним, что 31 марта партия медицинских товаров направлена в Иран в рамках первой сделки с использованием механизма Instex. Отмечалось, что после этого механизм продолжит работать с иранской организацией STFI над дальнейшими трансакциями для развития механизма расчетов. В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о начале работы механизма расчетов с Ираном Instex.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 14 =