Россия поприветствовала поставку в Иран медикаментов в рамках Instex

"Разумеется, прогресс установления этого механизма способствующего сохранению нормального делового взаимодействия и законного торгово-экономического сотрудничества с Ираном в условиях санкционного гнета со стороны США, можно только приветствовать", сказала она.

Захарова подчеркнула, что после достижения этого результата необходимо усовершенствовать разработанные схемы, а также повысить качество и динамику.

Напомним, что 31 марта партия медицинских товаров направлена в Иран в рамках первой сделки с использованием механизма Instex. Отмечалось, что после этого механизм продолжит работать с иранской организацией STFI над дальнейшими трансакциями для развития механизма расчетов. В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о начале работы механизма расчетов с Ираном Instex.

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