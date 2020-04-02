2 апр. 2020 г., 23:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83736750
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МАГАТЭ отправит два устройства быстрого обнаружения коронавируса в Иран

МАГАТЭ отправит два устройства быстрого обнаружения коронавируса в Иран

Лондон, 2 апреля, ИРНА - Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гарибабади объявили, что в результате консультаций МАГАТЭ в ближайшее время отправит в Тегеран два устройства быстрого обнаружения коронавируса (RT-PCR).

«Наряду с этими двумя устройствами также отправляются средства индивидуальной защиты пользователей, оборудование, связанное с настройкой, обновлением и калибровкой, а также специальные тесты обнаружения, использующие три метода», - сказал он.

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