МАГАТЭ отправит два устройства быстрого обнаружения коронавируса в Иран

Москва, 2 апреля, ИРНА - В разговоре с послом Ирана в России специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов рассказал о стремлении страны продолжить консультации с Тегераном по последним событиям в Ираке и на Ближнем Востоке.