МАГАТЭ отправит два устройства быстрого обнаружения коронавируса в Иран

«Наряду с этими двумя устройствами также отправляются средства индивидуальной защиты пользователей, оборудование, связанное с настройкой, обновлением и калибровкой, а также специальные тесты обнаружения, использующие три метода», - сказал он.
Лондон, 2 апреля, ИРНА - Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гарибабади объявили, что в результате консультаций МАГАТЭ в ближайшее время отправит в Тегеран два устройства быстрого обнаружения коронавируса (RT-PCR).
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