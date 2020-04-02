2 апр. 2020 г., 20:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83736661
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Спикер иранского парламента заражен коронавирусом

Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Спикер иранского парламента Али Лариджани заражен коронавирусом.

Тест Али Лариджани на коронавирус был положительным, согласно информации из председательства иранского парламента.
Ранее во вторник пресс-секретарь парламента объявил, что 100 депутатов были проверены на коронавирус и результат теста 23 из них  был положительным.

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