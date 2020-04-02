Начальник Генштаба ВС Ирана: самое маленькое покушение на Иран встретит самый серьезный ответ

«В последние дни военная деятельность США в Ираке и Персидском заливе в некоторой степени расширилась, отчасти из-за огромного количества новостей через СМИ сообщения о том, что они устраивают покушение на группы сопротивления и Хашд аш-Шааби», - отметил он.

«Исламская Республика Иран следит за всей их деятельностью и регистрирует все действия американцев по сбору разведданных, и сегодня наши оборонные силы полностью обеспечивают безопасность в сухопутных, воздушных и морских границах страны», - добавил он.