2 апр. 2020 г., 19:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83736616
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Начальник Генштаба ВС Ирана: самое маленькое покушение на Иран встретит самый серьезный ответ

Начальник Генштаба ВС Ирана: самое маленькое покушение на Иран встретит самый серьезный ответ

Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери, подчеркнув, что нападение на американские базы не имеет никакого отношения к Ирану, сказал, что самое маленькое покушение на Иран встретит самый серьезный ответ.

«В последние дни военная деятельность США в Ираке и Персидском заливе в некоторой степени расширилась, отчасти из-за огромного количества новостей через СМИ сообщения о том, что они устраивают покушение на группы сопротивления и Хашд аш-Шааби», - отметил он.

«Исламская Республика Иран следит за всей их деятельностью и регистрирует все действия американцев по сбору разведданных, и сегодня наши оборонные силы полностью обеспечивают безопасность в сухопутных, воздушных и морских границах страны», - добавил он.

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