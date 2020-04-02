2 апр. 2020 г., 19:19
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News Code: 83736606
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Фонд ОПЕК одобрил проставление Ирану 500 тыс. долларов

Фонд ОПЕК одобрил проставление Ирану 500 тыс. долларов

Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Фонд ОПЕК по международному развитию (OFID) одобрил предоставление взноса в размере 500 тыс. долл. Ирану на закупку и распределение необходимого больничного оборудования в борьбе с коронавирусом.

«Фонд ОПЕК по международному развитию выделил Всемирной организации здравоохранения 500 тыс. долл. США для закупки и распределения необходимого больничного оборудования для противодействия коронавирусу в Иране», - сообщил комитет штаб-квартиры противостояния коронавирусу Министерства экономики и финансов Ирана.

Согласно сообщению, учитывая широко растущую распространенность коронавируса во всем мире, министерство экономики работает над тем, чтобы получать денежную и безналичную помощь от банков развития, а также взнос в размере 500 тыс. долл. США от OFID.

Помощь предназначена для поддержки национальных усилий по борьбе с вирусом, и Фонд оказал аналогичную неотложную помощь стране после наводнений в прошлом году.

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