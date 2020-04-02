Тахт-Раванчи: Никто не обманывается американской ложью

«Обвинения официальных лиц США против Ирана не имеют границ», - написал посол в Twitter.

«В то время как мир сосредоточен на работе по борьбе с COVID-19 и призывает Соединенные Штаты закончить экономический терроризм, госсекретарь США Майк Помпео лжет по этому поводу и в этот раз против иранских дипломатов», - отметил он.

Госсекретарь США, которого также называют министром ненависти, обвинил иранских дипломатов в причастности к террористической атаке в Турции в своей последней заметке в Twitter.