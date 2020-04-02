2 апр. 2020 г., 17:44
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News Code: 83736537
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Тахт-Раванчи: Никто не обманывается американской ложью

Тахт-Раванчи: Никто не обманывается американской ложью

Нью-Йорк, 2 апреля, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций в ответ на недавнее заявление госсекретаря США в отношении иранских дипломатов отметил, никто не обманывается ложью официальных лиц США против Ирана.

«Обвинения официальных лиц США против Ирана не имеют границ», - написал посол в Twitter.

«В то время как мир сосредоточен на работе по борьбе с COVID-19 и призывает Соединенные Штаты закончить экономический терроризм, госсекретарь США Майк Помпео лжет по этому поводу и в этот раз против иранских дипломатов», - отметил он.

Госсекретарь США, которого также называют министром ненависти, обвинил иранских дипломатов в причастности к террористической атаке в Турции в своей последней заметке в Twitter.

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