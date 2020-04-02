2 апр. 2020 г., 14:29
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News Code: 83736334
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Общее число жертв коронавируса достигло 3160 человек

Общее число жертв коронавируса достигло 3160 человек

Тегеран, 2 апреля, ИРНА – Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 50468 человек, 3160 человек погибли, а обнаружены 16711 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 2875 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 50 тыс. 468 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 16711 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 3160 человек», - указал он.

По словам Джаханпура, зафиксированы 15473 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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