2 апр. 2020 г., 08:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83735925
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Россия призвала к продолжению консультаций с Ираном по Ираку

Россия призвала к продолжению консультаций с Ираном по Ираку

Москва, 2 апреля, ИРНА - В разговоре с послом Ирана в России специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов рассказал о стремлении страны продолжить консультации с Тегераном по последним событиям в Ираке и на Ближнем Востоке.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке в телефонном разговоре с послом Ирана Каземом Джалали подчеркнули необходимость продолжения консультаций между двумя странами по региональным событиям.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене, а также жесткие и незаконные санкции США против некоторых стран мира.

Касаясь недавних действий США в Ираке, посол Ирана заявил, что эти меры нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Багдада, что может привести к нестабильности в стране и во всем регионе.

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