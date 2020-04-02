Россия призвала к продолжению консультаций с Ираном по Ираку

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке в телефонном разговоре с послом Ирана Каземом Джалали подчеркнули необходимость продолжения консультаций между двумя странами по региональным событиям.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене, а также жесткие и незаконные санкции США против некоторых стран мира.

Касаясь недавних действий США в Ираке, посол Ирана заявил, что эти меры нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Багдада, что может привести к нестабильности в стране и во всем регионе.