Иранец занял 10-е место в мировом рейтинге по борьбе

Мохебби в турнирной таблице с 19 очками находится на десятом месте лучших борцов в весовой категории 125 кг.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОКа и премьер-министр Японии заключили, что 32-е Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020-го, но не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех, кто вовлечен в Олимпийские игры, и мировой общественности.