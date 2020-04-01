2 апр. 2020 г., 01:42
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News Code: 83735867
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Иранец занял 10-е место в мировом рейтинге по борьбе

Иранец занял 10-е место в мировом рейтинге по борьбе

Керманшах, 2 апреля, ИРНА - Международная федерация борьбы объявил рейтинг борцов-вольников для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио, в 10-е месте которого находится Ядолла Мохебби.

Мохебби в турнирной таблице с 19 очками находится на десятом месте лучших борцов в весовой категории 125 кг.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОКа и премьер-министр Японии заключили, что 32-е Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020-го, но не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех, кто вовлечен в Олимпийские игры, и мировой общественности.

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