OFID выделил Ирану 500 тыс. долларов для борьбы с коронавирусом

«Помощь будет оказываться через Всемирную организацию здравоохранения и в связи с острой необходимостью закупки и распределения медицинского оборудования и расходных материалов для больниц в стране», - сказал Казем Гариб Абади журналистам в среду.

На сегодняшний день ряд стран и международных организаций внес свой вклад в борьбу Ирана с коронавирусом, отправив медикаменты или финансовую помощь.

За последние сутки в Иране выявлены 2987 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 47593 человек. В общей сложности в Иране умерли уже 3036 человек.