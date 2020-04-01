2 апр. 2020 г., 01:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83735859
0 Persons

OFID выделил Ирану 500 тыс. долларов для борьбы с коронавирусом

OFID выделил Ирану 500 тыс. долларов для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Посол и постоянный представитель в международных организациях в Вене Казем Гарибабади объявил о предоставлении взноса в размере 500 тыс. долларов Ирану Фондом международного развития ОПЕК (OFID) для борьбы с коронавирусом.

«Помощь будет оказываться через Всемирную организацию здравоохранения и в связи с острой необходимостью закупки и распределения медицинского оборудования и расходных материалов для больниц в стране», - сказал Казем Гариб Абади журналистам в среду.

На сегодняшний день ряд стран и международных организаций внес свой вклад в борьбу Ирана с коронавирусом, отправив медикаменты или финансовую помощь.

За последние сутки в Иране выявлены 2987 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 47593 человек. В общей сложности в Иране умерли уже 3036 человек.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =