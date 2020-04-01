1 апр. 2020 г., 17:55
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Механизм INSTEX для Ирана надо распространить на товары, подпадающие по санкции США: Россия

Механизм INSTEX для Ирана надо распространить на товары, подпадающие по санкции США: Россия

Москва, 1 апреля, ИРНА - Россия приветствует поставки европейцами в Иран медикаментов и медоборудования с задействованием специального платежного механизма INSTEX, призывает распространить его действие на товары, подпадающие под санкции США. Об этом заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы это приветствуем. В общем-то, после долгих заморочек, этот механизм, кажется, начинает функционировать", - сказал Ульянов в интервью "Интерфаксу".
При этом он обратил внимание на то, что INSTEX "занимается на данном этапе теми товарами, которые не подпадают под санкции - те же самые медикаменты, медицинское оборудование, продовольствие.
"Но этот механизм необходим в силу того, что через обычные банковские каналы проводить транзакции очень трудно. И INSTEX, который самозащищен, может такие функции выполнять, и это хорошо. Думаем, что INSTEX должен побыстрее распространять свою политику, свою практическую деятельность на те товары, которые подпадают под американские санкции, и круг участников этого механизма должен расширяться", - заявил Ульянов.

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