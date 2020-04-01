В Иране отмечают «День природы» на фоне пандемии коронавируса

День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый день Новруза (новый год по иранскому календарю). Отмечается 1 апреля (13 фарвардина по иранскому календарю) в Иране.

Сизда Бе-дар имеет отражение в зороастризме. Зороастрийцы считают, что радостное празднование поможет избавиться от плохих мыслей.

В современном Иране Сизда Бе-дар олицетворяет дружбу людей с природой. Иранцы проводят его в парках и садах, устраивая пикники. Они наслаждаются вкусной едой, поют и танцуют. Но миллионы иранцев сегодня остались дома, так как здоровье всех соотечественников является важным для них.

День природы в этом году проходит по-другому, поскольку власти призвали всех остаться дома.

Иранцы также не смогли провести свои собственные традиции по Новому году из-за распространения коронавируса, и общались со своими родственниками по телефону.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593, летальных исходов — на 3036, зафиксированы 15473 случая выздоровления.