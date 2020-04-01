Японцы выразили сочувствие иранскому народу в борьбе с коронавирусом

Большое число любителей иранской культуры в Японии выразили сочувствие иранскому народу, который в эти дни сталкивается с коронавирусом, и призвали к отмене односторонних санкций США против Ирана.

«Будь сильным, Иран», «Мы победим коронавирус» и «С Новрузом!» - послания деятелей культуры Японии, которые присланы в адрес иранского народа.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593, летальных исходов — на 3036, зафиксированы 15473 случая выздоровления.