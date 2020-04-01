Рухани заявил о снижении темпов распространения коронавируса в Иране

«Иранцы ежегодно в день природы (13 Фарвардина – ред.) выходят из дома, чтобы праздновать конец Новогодних каникул, наслаждаясь весенним воздухом. Но люди в этом году из-за угрозы коронавируса остались дома», заявил Рухани на заседании кабинета министров.

Рухани также поблагодарил иранский народ за соблюдение всех правил гигиены. «Сегодня мы являемся свидетелями снижения темпов распространения коронавируса в Иране благодаря поддержке людей», добавил он.

Указав на закрытие достопримечательностей, школ и университетов в стране, иранский президент заявил, что количество поездок на поезде сократилось на 94%, на автобусе - на 75%, на самолете - на 70%, и в этом году в первые дни марта сократились новогодние поездки в среднем на 80% в Иране.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593, летальных исходов — на 3036, зафиксированы 15473 случая выздоровления.