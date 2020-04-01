1 апр. 2020 г., 15:32
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Рухани заявил о снижении темпов распространения коронавируса в Иране

Рухани заявил о снижении темпов распространения коронавируса в Иране

Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в среду сообщил о снижении темпов распространения коронавируса на всех провинциях страны, поблагодарив иранский народ за сотрудничество с властями в борьбе с коронавирусом.

«Иранцы ежегодно в день природы (13 Фарвардина – ред.) выходят из дома, чтобы праздновать конец Новогодних каникул, наслаждаясь весенним воздухом. Но люди в этом году из-за угрозы коронавируса остались дома», заявил Рухани на заседании кабинета министров.
Рухани также поблагодарил иранский народ за соблюдение всех правил гигиены. «Сегодня мы являемся свидетелями снижения темпов распространения коронавируса в Иране благодаря поддержке людей», добавил он.
Указав на закрытие достопримечательностей, школ и университетов в стране, иранский президент заявил, что количество поездок на поезде сократилось на 94%, на автобусе - на 75%, на самолете - на 70%, и в этом году в первые дни марта сократились новогодние поездки в среднем на 80% в Иране.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593, летальных исходов — на 3036, зафиксированы 15473 случая выздоровления.

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