1 апр. 2020 г., 14:57
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Число жертв в Иране коронавируса достигло 3036

Число жертв в Иране коронавируса достигло 3036

Тегеран, 1 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593, летальных исходов — на 3036, зафиксированы 15473 случая выздоровления. Об этом сообщил в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлен 2987 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 47593 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 138 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 3036 человек.
"3871 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 15473 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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