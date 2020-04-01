«В то время, когда генсек ООН и международное сообщество призывают к прекращению напряженности и боевых действий в условиях распространения коронавируса, такие акты могут привести к катастрофической ситуации и нестабильности в регионе», отметил он.
Он призвал американских военных сил уважать требования правительства и народа Ирака.
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Военные действия США в Ираке, идущие вразрез с официальным требованием иракского правительства, парламента и народа, могут привести к катастрофической ситуации и нестабильности в регионе. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в среду.
«В то время, когда генсек ООН и международное сообщество призывают к прекращению напряженности и боевых действий в условиях распространения коронавируса, такие акты могут привести к катастрофической ситуации и нестабильности в регионе», отметил он.
-
Японцы выразили сочувствие иранскому народу в борьбе с коронавирусом
Пекин, 1 апреля, ИРНА – Группа японских иранистов, любителей культуры Ирана и студентов персидского…
-
Рухани заявил о снижении темпов распространения коронавируса в Иране
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в среду сообщил о снижении темпов распростран…
-
Число жертв в Иране коронавируса достигло 3036
Тегеран, 1 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593,…
-
Военные действия США в Ираке приведут к катастрофической ситуации в регионе: Иран
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Военные действия США в Ираке, идущие вразрез с официальным требованием…
-
ЕС намерен к упрощению торговли с Ираном
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Цель ЕС была и будет упрощением торговли с Ираном и сохранением СВПД,…
-
Посол Ирана назвал ограничительным ответ Лондона на петицию об отмене санкций против Ирана
Лондон, 31 марта, ИРНА - Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад назвал реакцию лондонского…
-
Проблема транзита иранских грузовиков была решена на границе Румынии с Болгарией
Белград, 31 марта, ИРНА - Проблема транзита иранских грузовиков, пересекающих румыно-болгарскую…
-
Научное сообщество выразила озабоченность по поводу задержания доктора Аскари в Америке
Тегеран, 31 марта, ИРНА - Научное сообщество Ирана обеспокоено состоянием здоровья доктора…
-
Экспорт товаров из свободной зоны Арванд превысил миллиард долларов
Абадан, 31 марта, ИРНА - Заместитель директора по инвестициям в свободную зону Арванд, Хузестан,…
-
Иранские исследователи пытаются производить лекарство от коронавируса
Тегеран, 31 марта, ИРНА – Клинические исследования некоторых препаратов от коронавируса проходят…
Your Comment