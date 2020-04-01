Военные действия США в Ираке приведут к катастрофической ситуации в регионе: Иран

«В то время, когда генсек ООН и международное сообщество призывают к прекращению напряженности и боевых действий в условиях распространения коронавируса, такие акты могут привести к катастрофической ситуации и нестабильности в регионе», отметил он.

Он призвал американских военных сил уважать требования правительства и народа Ирака.