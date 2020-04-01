1 апр. 2020 г., 12:30
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News Code: 83735234
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Военные действия США в Ираке приведут к катастрофической ситуации в регионе: Иран

Военные действия США в Ираке приведут к катастрофической ситуации в регионе: Иран

Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Военные действия США в Ираке, идущие вразрез с официальным требованием иракского правительства, парламента и народа, могут привести к катастрофической ситуации и нестабильности в регионе. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в среду.

«В то время, когда генсек ООН и международное сообщество призывают к прекращению напряженности и боевых действий в условиях распространения коронавируса, такие акты могут привести к катастрофической ситуации и нестабильности в регионе», отметил он.
Он призвал американских военных сил уважать требования правительства и народа Ирака.

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