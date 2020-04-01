ЕС намерен к упрощению торговли с Ираном

Бергер назвал первую транзакцию через INSTEX важным шагом для поддержки иранского народа путем предоставления медицинских товаров.

«INSTEX обеспечивает самые высокие стандарты приверженности этой сделке», сказал он.

Между тем, бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини в Twitter приветствовала первую транзакцию через INSTEX, заявив, что Германия, Франция и Великобритания успешно совершили первую транзакцию и способствовали экспорту медицинского оборудования из ЕС в Иран.

Отмечается, что после первой сделки представители INSTEX продолжат работать с иранской организацией STFI над дальнейшими транзакциями, чтобы развивать этот механизм расчетов.

31 марта Франция, Германия и Соединенное Королевство сообщили, что первая транзакция успешно проведена через INSTEX. Они объявили, что сделало возможным вывоз медицинских товаров из Европы в Иран.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.