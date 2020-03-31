Посол Ирана назвал ограничительным ответ Лондона на петицию об отмене санкций против Ирана

«В ответ на петицию об отмене санкций против Ирана британское правительство объявило, что ограниченные санкции в отношении прав человека и экспорта специального оборудования военного назначения не оказали большого влияния на способность Ирана противостоять коронавирусу», - написал посол в Twitter.

Затем он спросил, является ли это правильным ответом для людей?

«Народное требование и ожидание состоят в том, что британское правительство в контексте своих обязательств перед ядерной сделкой, а также международными обязательствами в области прав человека поддержало британские компании, банковские, финансовые и коммерческие институты, чтобы они вступили в законные отношения с иранскими сторонами и перед лицом жестких санкций США», - добавил он.

Более 14 тыс. человек в Великобритании уже подписали петицию, призывающую к немедленному снятию санкций с целью борьбы Ирана с коронавирусом.

Согласно политической практике, если петиция имеет более 10 подписей, британское правительство должно ответить на нее.