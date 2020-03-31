Проблема транзита иранских грузовиков была решена на границе Румынии с Болгарией

В связи со вспышкой коронавирусом и отказом правительства Турции разрешить транзит из 19 иранских грузовиков, грузовики были остановлены на румынской парковке возле болгарской границы.

Посольство Ирана в Бухаресте вело переговоры с Национальным союзом автомобильного транспорта Румынии, чтобы решить эту проблему. После консультации с посольством Ирана в письме, адресованном министру иностранных дел страны, министру внутренних дел и главе Румынского совета по чрезвычайным ситуациям, вышеупомянутый орган стал связываться с соответствующими властями в Турции и Болгарии для решения проблемы иранских водителей.

После этих усилий проблема иранских грузовиков была решена, и остановленным грузовикам было разрешено пересечь болгарскую границу и перейти в Турцию, а затем в Иран.