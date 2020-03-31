31 мар. 2020 г., 17:55
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News Code: 83734678
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Научное сообщество выразила озабоченность по поводу задержания доктора Аскари в Америке

Научное сообщество выразила озабоченность по поводу задержания доктора Аскари в Америке

Тегеран, 31 марта, ИРНА - Научное сообщество Ирана обеспокоено состоянием здоровья доктора Сируса Аскари, иранского профессора Шарифского технологического университета, а также отсутствием профилактических мер в тюрьмах США в условиях вспышки коронавируса.

Сирус Аскари обладает обширными научными исследованиями и достижениями в области металлургии и был арестован под предлогом нарушения санкций США при въезде в страну, где он защитил аспирантскую диссертацию. Обвинение было оправдано в американских судах несколько месяцев спустя, но был вновь арестован под предлогом незаконного присутствия и помещено в тюрьму с наименьшим количеством медицинских услуг.

В настоящее время совпадение эпидемии коронавируса и отсутствие профилактических мер в тюрьмах США усугубила озабоченность научного сообщества.

59-летний профессор материаловедения, который был оправдан за кражу бизнес-секретов, связанных с его учебной деятельностью в Огайском университете в ноябре 2019 года, все еще задержан Иммиграционной службой США из-за аннулирования визы.

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