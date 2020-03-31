Экспорт товаров из свободной зоны Арванд превысил миллиард долларов

«В прошлом году объем произведённых товаров в свободной зоны Арванд в химическом секторе составил 70 млн долларов, в рыболовстве - более 75 млн долларов, а в сталелитейном секторе – 30 млн долларов. В общей сложности из свободной зоны Арванд было экспортировано более 220 млн миллионов долларов», - сказал чиновник.

Он сказал, что экспорт из Ирана через свободную зону Арванд в год составил 1 миллиард долларов.

Он также указал на привлечение 2 иностранных инвесторов в свободную зону Арванд в химической промышленности и промышленности высоких технологий.

Арванд Свободная зона площадью 37,400 га находится в месте слияния рек Каруна и Арванда. Зона расположена на высоте трех метров над уровнем моря и в непосредственной близости от Ирака и в северо-западной части Персидского залива.

Особенности зоны являются наличие плодородных земель, возможность рыбалки и его людей, имеющих специальную торговую культуру. Кроме того, язык, культура и родственные отношения людей с соседними странами являются уникальными преимуществами Зоны.