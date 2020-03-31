Иранские исследователи пытаются производить лекарство от коронавируса

Он во вторник отметил, что иранские исследователи в инновационных компаниях пытаются производить лекарство от коронавируса.

По его словам, пока не представлен конкретное лекарство от коронавируса со стороны иранской организации по контролю за продуктами и лекарствами.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.