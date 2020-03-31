31 мар. 2020 г., 17:35
Journalist ID: 2390
News Code: 83734646
0 Persons

Tags

Иранские исследователи пытаются производить лекарство от коронавируса

Иранские исследователи пытаются производить лекарство от коронавируса

Тегеран, 31 марта, ИРНА – Клинические исследования некоторых препаратов от коронавируса проходят в Иране. В случае получения позитивных результатов при лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, лекарство будет доступным на рынке. Об этом сообщил генеральный директор штаба по развитию технологии здоровья министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Хоссейн Ватанпур.

Он во вторник отметил, что иранские исследователи в инновационных компаниях пытаются производить лекарство от коронавируса.
По его словам, пока не представлен конкретное лекарство от коронавируса со стороны иранской организации по контролю за продуктами и лекарствами.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
6 + 1 =