МИД ФРГ сообщил о первой транзакции через INSTEX

Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном Instex в обход санкциям США состоялась.
"Франция, Германия и Соединенное Королевство подтверждают, что первая транзакция успешно проведена через INSTEX, что сделало возможным вывоз медицинских товаров из Европы в Иран. Эти товары прибыли в Иран", — говорится в заявлении.
Отмечается, что после первой сделки представители INSTEX продолжат работать с иранской организацией STFI над дальнейшими транзакциями, чтобы развивать этот механизм расчетов.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Лондон, 31 марта, ИРНА – МИД ФРГ во вторник сообщил, что первая транзакция успешно проведена через INSTEX с Ираном.
Первая сделка в рамках совместного механизма для расчетов с Ираном Instex в обход санкциям США состоялась.
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