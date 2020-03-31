В Иране не выявили случая заражения коронавирусом повторно

Он на своем брифинге отметил, что единственный путь освобождения от пандемии коронавируса является общим актом всех стран.
«Общая приверженность всех стран должна стать принципом для противостояния этой болезни», добавил он, отметив, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с этим может сыграть решающей роль.
По его словам, международные организации и ООН должны осветить, что какие страны не принимают ответственность за борьбу с коронавирусом.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
Тегеран, 31 марта, ИРНА - Глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур во вторник сообщил, что не выявили случая заражения коронавирусом повторно в стране.
Он на своем брифинге отметил, что единственный путь освобождения от пандемии коронавируса является общим актом всех стран.
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