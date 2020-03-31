МИД Ирана отреагировал на высказывания госсекретаря США в связи с ситуацией с коронавирусом в Иране

"За последние годы правительство США по его собственному признанию потратило по меньшей мере $9 трлн на вмешательство во внутренние дела стран Ближнего Востока и дестабилизацию обстановки и подрыв безопасности", - заявил Мусави, указав на создание и поддержку со стороны США террористических группировок, в том числе ДАИШ, а также "мертворожденную сделку века" по палестино-израильскому урегулированию.

"Из этой колоссальной суммы $2 трлн пришлись на первые три года президентства Дональда Трампа. Если бы эти тяжелые расходы шли десяткам миллионам человек из обездоленных слоев населения в самих США, то, может, в эти бедственные коронавирусные времена американский медперсонал не плакал бы по поводу нехватки медицинских средств, мусорных пакетов, медработников и мы бы не слышали стенаний больных в этой стране, претендующей на процветание, благополучие и права человека", - добавил представитель МИД Ирана.

Мусави назвал популистские высказывания госсекретаря США по ситуации с коронавирусом в Иране свидетелями природы этого режима, который распространяет ненависть.

Он отметил, что на данный момент большинство заразившихся коронавирусом находятся в США, и лозунг "Америка – на первом месте" теперь реализован.