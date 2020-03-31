31 мар. 2020 г., 16:42
Journalist ID: 2390
News Code: 83734585
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МИД Ирана отреагировал на высказывания госсекретаря США в связи с ситуацией с коронавирусом в Иране

МИД Ирана отреагировал на высказывания госсекретаря США в связи с ситуацией с коронавирусом в Иране

Тегеран, 31 марта, ИРНА – Лозунг администрации президента США Дональда Трампа "Америка – на первом месте" только реализован в бедствии народа этой страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави во вторник.

"За последние годы правительство США по его собственному признанию потратило по меньшей мере $9 трлн на вмешательство во внутренние дела стран Ближнего Востока и дестабилизацию обстановки и подрыв безопасности", - заявил Мусави, указав на создание и поддержку со стороны США террористических группировок, в том числе ДАИШ, а также "мертворожденную сделку века" по палестино-израильскому урегулированию.
"Из этой колоссальной суммы $2 трлн пришлись на первые три года президентства Дональда Трампа. Если бы эти тяжелые расходы шли десяткам миллионам человек из обездоленных слоев населения в самих США, то, может, в эти бедственные коронавирусные времена американский медперсонал не плакал бы по поводу нехватки медицинских средств, мусорных пакетов, медработников и мы бы не слышали стенаний больных в этой стране, претендующей на процветание, благополучие и права человека", - добавил представитель МИД Ирана.
Мусави назвал популистские высказывания госсекретаря США по ситуации с коронавирусом в Иране свидетелями природы этого режима, который распространяет ненависть.
Он отметил, что на данный момент большинство заразившихся коронавирусом находятся в США, и лозунг "Америка – на первом месте" теперь реализован.

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