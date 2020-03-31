Рухани назвал поддержку людей причиной успеха Ирана в борьбе с коронавирусом

Он на заседании Национального комитета по противостоянию коронавирусу поблагодарил иранский народ за их сотрудничество.
По его словам, иранцы поддерживают планы, подтверждённые национальным комитетом по противостоянию коронавирусу, по снижению темпов распространения болезни.
Ранее, в первом плане запретили ввод людей с симптомами коронавируса в другие города. Во втором плане, который начался с 28 марта, власти ввели запрет на поездки по стране из-за коронавируса.
За исключением центров, являющихся необходимыми, в том числе по распределению лекарств, продовольственных товаров и других необходимых населению товаров, другие базары, пассажи и торговые центры, в которых появляется скопление людей, до 3 апреля работать не будут в Иране.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 44606, летальных исходов — на 2898, зафиксированы 14656 случаев выздоровления.
Тегеран, 31 марта, ИРНА – Исламская Республика Иран добился успеха в борьбе с коронавирусом благодаря взаимодействию и поддержке людей. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани во вторник.
Он на заседании Национального комитета по противостоянию коронавирусу поблагодарил иранский народ за их сотрудничество.
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