31 мар. 2020 г., 14:58
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За последние сутки в Иране выявлен 3111 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Иране выявлен 3111 новый случай заражения коронавирусом

Тегеран, 31 марта, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 44606, летальных исходов — на 2898, зафиксированы 14656 случаев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлен 3111 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 44606 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 141 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 2898 человек.
"3703 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 13911 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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