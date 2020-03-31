3000 иранских НПО призвали ООН препятствовать продолжению санкций против Ирана

«Учитывая трудные обстоятельства в Иране и всем мире после вспышки пандемии коронавируса, 3000 НПО иранской молодежи направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу», заявил он.

По его словам, в этом письме иранские неправительственные организации призвали генсек ООН отменить санкции против Ирана в этой конкретной ситуации.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.