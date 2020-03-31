В Иране заявили о снижении темпов распространения коронавируса

Он на своем брифинге, который прошел в формате видео-конференции заявил, что ситуация с распространением коронавируса уже стабилизирована в стране.

«В провинциях с большим числом случаев заражения коронавирусом, темпы роста болезны снизились», добавил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.