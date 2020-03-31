31 мар. 2020 г., 13:41
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News Code: 83734333
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В Иране заявили о снижении темпов распространения коронавируса

В Иране заявили о снижении темпов распространения коронавируса

Тегеран, 31 марта, ИРНА – Данные больниц показывают, что темпы роста числа инфицированных в тяжелом состоянии снизились, и уже прошел пик эпидемии коронавируса в некоторых провинциях страны. Об этом сообщил замглавы министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Гасем Джан-Бабаи во вторник.

Он на своем брифинге, который прошел в формате видео-конференции заявил, что ситуация с распространением коронавируса уже стабилизирована в стране.
«В провинциях с большим числом случаев заражения коронавирусом, темпы роста болезны снизились», добавил он.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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