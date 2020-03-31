В Иране будет представлен второй спутник университета «Эльм ва санъат»

«Согласно двухлетнему договору университета «Эльм ва санъат» с иранским космическим агентством на данный момент второй спутник создается», заявил он.

Ранее, университет «Эльм ва санъат» представил первый спутник собственного производства «Зафар».

9 февраля 2020 года накануне 41-й годовщины победы Исламской революции Иран запустил ракету-носитель со спутником собственного производства «Зафар», но он не смог выйти на орбиту. ракета-носитель «Симорг» вывела спутник в космос, но он не смог достичь необходимой скорости для выхода на орбиту.