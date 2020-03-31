31 мар. 2020 г., 13:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83734293
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В Иране будет представлен второй спутник университета «Эльм ва санъат»

В Иране будет представлен второй спутник университета «Эльм ва санъат»

Тегеран, 31 марта, ИРНА – Второй спутник собственного производства, созданный в университете «Эльм ва санъат», до половины текущего иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года) будет представлен. Об этом сообщил ректор университета «Эльм ва санъат» Джабар Али Закери во вторник.

«Согласно двухлетнему договору университета «Эльм ва санъат» с иранским космическим агентством на данный момент второй спутник создается», заявил он.
Ранее, университет «Эльм ва санъат» представил первый спутник собственного производства «Зафар».
9 февраля 2020 года накануне 41-й годовщины победы Исламской революции Иран запустил ракету-носитель со спутником собственного производства «Зафар», но он не смог выйти на орбиту. ракета-носитель «Симорг» вывела спутник в космос, но он не смог достичь необходимой скорости для выхода на орбиту.

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