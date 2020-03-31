В Иране отмечают День Земли Палестины

«30 марта в культуре и истории палестинского народа отмечается День земли Палестины, который напоминает протест и сопротивление палестинцев против оккупантов-сионистов», говорится в заявлении. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Как отмечается в заявлении, Исламская Республика Иран считает, что установление устойчивого мира в регионе возможно только путем продолжения сопротивления до полного освобождения Палестины, возвращения беженцев на родину и определение будущего Палестины согласно референдуму с участием основных жителей Палестины и формирования Палестинского правительство в Аль-Кудсе.

Указав на распространение коронавируса в Палестине, Иран подчеркнул необходимость срочного освобождения палестинцев в тюрьмах Израили и прекращения осады сектора Газа. Иран также призвал к поставке гуманитарной и медицинской помощи палестинскому народу.