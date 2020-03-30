31 мар. 2020 г., 00:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83733832
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Зариф раскритиковал политику США в условиях пандемии коронавируса

Зариф раскритиковал политику США в условиях пандемии коронавируса

Тегеран, 31 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник раскритиковал месть и распространении ненависти президента США Дональда Трампа в целях победы в выборах.

«Эта пандемия, которая охватила мир и ставила под угрозу человеческую судьбу, требует сотрудничества, солидарности и молитвы», - написал Зариф в Twitter на арабском языке.

«На протяжении всей истории мы не видели то, как нынешний президент США злоупотребляет гуманитарной катастрофой для того, чтобы отомстить и распространить ненависть в целях победы в выборах», - добавил он.

Зариф ранее сказал в сообщении на своем аккаунте в Instagram: «Мир - это моральная воля к победе вопреки излишкам США. Санкции и санкции не должны превышать это военное преступление».

Ранее также Зариф заявил, что из-за незаконного блокирования финансовых источников Ирана в связи с масштабными санкциями американского правительства доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию становится невозможным. Это ведет к гуманитарной катастрофе.

Он также отметил, что в нынешний чувствительный момент единственное полезное дело, которое Америка может сделать, — не мешать борьбе Ирана с коронавирусом и не создавать перебои в доставке международной помощи... Мировое сообщество должно прийти в себя и помочь Ирану, чтобы остановить экономический, медицинский и лекарственный терроризм.

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