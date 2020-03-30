30 мар. 2020 г., 23:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83733804
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Мавритания заявила о своей поддержке Ирана в борьбе со вспышкой коронавируса

Мавритания заявила о своей поддержке Ирана в борьбе со вспышкой коронавируса

Тегеран, 30 марта, ИРНА - Министр иностранных дел и сотрудничества Мавритании Исмаил ульд Шейх Ахмед в телефонном разговоре с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом объявил о поддержке правительства и народа Мавритании в отношении правительства и иранского народа в борьбе против вспышки коронавируса.

Сегодня в телефонном разговоре министр иностранных дел Мавритании выразил свою солидарность с правительством Ирана и иранским народом в борьбе против вспышки коронавируса.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана рассказал об усилиях страны по борьбе с вирусом в режиме односторонних, жестоких и незаконных санкций США.

По официальным данным, за последние сутки выявлены 3186 новых случаев заражения коронавирусом в Иране. Общее число заразившихся достигло 41495 человек, и в общей сложности погибли 2757 человек. 3511 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

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