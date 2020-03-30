Мавритания заявила о своей поддержке Ирана в борьбе со вспышкой коронавируса

Сегодня в телефонном разговоре министр иностранных дел Мавритании выразил свою солидарность с правительством Ирана и иранским народом в борьбе против вспышки коронавируса.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана рассказал об усилиях страны по борьбе с вирусом в режиме односторонних, жестоких и незаконных санкций США.

По официальным данным, за последние сутки выявлены 3186 новых случаев заражения коронавирусом в Иране. Общее число заразившихся достигло 41495 человек, и в общей сложности погибли 2757 человек. 3511 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.