Верховный муфтий Пакистана призвал США прекратить свой античеловеческий подход к Ирану

«Мы требуем прекращения экономической блокады США в отношении Ирана», - написал он в своем Twitter.

«Тирания не имеет другого значения, и мы должны кричать против нее, и мы не должны стремится к избирательному подходу», - добавил он.

Сегодня иранский народ также борется со вспышкой коронавирусом и, с другой стороны, и подвергся экономической блокаде и санкциям США, с другой стороны», - отметил он.

«Санкции США умножили трудности, с которыми сталкивается иранский народ в борьбе с коронавирусом, но мир молчал в поддержку угнетенных граждан в Иране, - продолжил он.

«Мы призываем к прекращению санкций Ирана, чтобы страна смогла лучше использовать свои ресурсы для борьбы с коронавирусом», - заключил муфтий.

Генеральный секретарь ООН на прошлой неделе, полностью поддержав заявление Верховного комиссара по правам человека о том, что от вовлеченных стран в борьбе с коронавирусом должны быть сняты санкции, призвал все страны сотрудничать с усилиями Ирана по борьбе с COVID-19.