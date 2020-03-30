30 мар. 2020 г., 16:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83733401
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Новруз в иранском Малайере

Новруз в иранском Малайере

Иранцы праздновали Новруз в этом году в домах в условиях вспышки коронавируса в стране.

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