Новруз в иранском Малайере

Шахре-Корд, 30 марта, ИРНА – 11 тыс. 800 тонн. разных видов изделий из пластмассы экспортированы из провинции Чахармахал и Бахтияри в азиатские и европейские страны в минувшем иранском 1398 году (21 марта 2019 г. -21 марта 2020 г.). Об этом сообщил замглавы организации промышленности, рудников и торговли провинции Чахармахал и Бахтияри Мохаммад Казем Монзави в понедельник.